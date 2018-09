Bonn (ots) - Zum Weltalphabetisierungstag am 8. September startet der Deutsche Volkshochschul-Verband e. V. (DVV) ein neues Online-Angebot: Das Informationsportal www.grundbildung-planen.de bietet Akteuren der kommunalen Bildungslandschaft Ideen, Konzepte und Tipps, wie sie das Thema "Kommunale Grundbildung" vor Ort strategisch planen und umsetzen können.



In jeder Kommune leben Erwachsene, die nicht ausreichend lesen und schreiben können - bundesweit insgesamt 7,5 Millionen Menschen. Deren Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stellt für die Kommunen eine besondere Herausforderung dar. Zudem verursachen mangelnde Grundbildungskenntnisse zusätzliche (Sozial-)Kosten.



Das Portal basiert auf den Erfahrungen und Ergebnissen von 20 Modellstandorten mit unterschiedlichen regionalen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Zahlreiche Praxisbeispiele liefern wertvolle Anregungen, wie sich das Thema Grundbildung und Alphabetisierung Erwachsener in die kommunale Öffentlichkeit tragen und vor Ort verankern lässt.



Unter www.grundbildung-planen.de stehen alle Materialien zum kostenlosen Download zur Verfügung.



Pressekontakt: Ulrike Arnold, arnold@dvv-vhs.de 0228 / 97569-157