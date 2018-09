Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einer ansonsten verlustreichen Woche einen Stabilisierungsversuch gestartet. Allerdings ist eine deutliche Zurückhaltung vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag zu spüren. Sollte dieser enttäuschen, erwarten Experten eine deutlich negative Kursreaktion an den Börsen weltweit.

Auch der Handelsstreit sorge weiter für Verunsicherung am Markt, sagten Händler. Sollten die USA, nachdem eine Einsprachefrist um Mitternacht abgelaufen war, nun die angekündigten Strafzölle auf chinesische Waren in Höhe von 200 Miliarden US-Dollar verhängen, drohe eine Eskalation auf die nächste Stufe. China hatte für diesen Fall bereits eine Gegenaktion mit Zöllen in Höhe von 60 Milliarden Dollar angekündigt.

Gegen 10.50 Uhr steigt der Swiss Market Index (SMI) um 0,17 Prozent auf 8'833,72 Punkte, ist damit aber von einer Rückeroberung der Marke bei 9'000 Punkten noch ein gutes Stück entfernt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,11 Prozent auf 1'445,24 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,16 Prozent auf 10'5545,60 Zähler.

Nach ...

