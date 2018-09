Bonn (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Kapitalmarktrenditen zeigten gestern eine Gegenbewegung auf ihre Anstiege der vorangegangenen Tage, so die Analysten von Postbank Research.Die 10-jährige Bundrendite habe um 3 Basispunkte auf 0,35% nachgegeben. Auch 5- und 2-jährige Bundesanleihen hätten mit -0,25% (-2 Basispunkte) beziehungsweise -0,58% (-1 Basispunkt) unter ihren jeweiligen Vortagsniveaus rentiert. Neben der schwachen Entwicklung an den Aktienmärkten in dieser Woche dürften insbesondere die Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Handelsstreitigkeiten - wieder einmal - die Nachfrage nach als sicher geltenden Bundesanleihen gestützt haben. ...

