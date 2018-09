Im letzten Jahr legte der US-Technologieindex Nasdaq 100 um 31 Prozent zu. Nachdem er das Jahr 2016 mit 4864 Punkten beendet hatte, kletterte er in den folgenden zwölf Monaten bis Ende 2017 auf 6396 Punkte nach oben. In diesem Jahr erreichte der Nasdaq 100 ein Hoch bei 7691 Punkten. In der Spitze ergab sich in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres also auch wieder ein Plus von 20 Prozent. Das verringerte sich in den letzten drei Tagen jedoch auf nur noch 16,5 Prozent. Der Nasdaq 100 rutschte seit diesem Hoch innerhalb von wenigen Tagen um rund 250 Zähler nach unten ab und könnte dadurch in eine größere Korrektur abrutschen, wenn weitere Verluste folgen.

Denn in den letzten Tagen nahmen die Anleger bei den Technologiewerten ihre Positionen zurück: Die Papiere der Branchengrößen wie Amazon, Apple und der Google-Holding Alphabet weiteten ihre Verluste aus. Twitter-CEO Jack Dorsey und Facebook-COO Sheryl Sandberg mussten vor dem US-Senatsausschuss wegen möglicher Einflussnahme aus dem Ausland auf ihren Netzwerken Rede und Antwort stehen. Zu Apple als möglichen Netflix-Konkurrenten äußerten sich die Analysten von Goldman Sachs positiv, wodurch auch die letzte der FAANG-Aktien nicht von negativen Nachrichten verschont blieb. Zuvor hatten Apple und Amazon die Billion-Dollar-Marke beim Marktwert geknackt.

Nach ihren Anfangsbuchstaben werden Facebook, Apple, Amazon, Netflix und die Google-Holding Alphabet gemeinsam als FAANG-Aktien bezeichnet. Durch Microsoft lässt sich diese Bezeichnung auf FAANG+M erweitern. Aufgrund ihres ...

