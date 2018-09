Orocobre hat am Mittwoch eine lawinenartige Kursentwicklung gesehen. Es ging um fast 10 % nach unten. Damit sind alle Signale, die noch ein Comeback nach oben ermöglicht hätten, nun nach unten gerichtet. Es sieht so aus, als könne der Kurs in den kommenden Sitzungen zunächst die Untergrenze von 2 Euro testen und dann auf 1,88 Euro, das bisherige 2-Jahres-Tief vom 20. April 2017, abrutschen.

Insofern ist das Potenzial nach unten auch in den kommenden Tagen bereits erheblich. Mittelfristig kann ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...