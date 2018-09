Der Handelsstreit zwischen China und den USA droht zu eskalieren. Donald Trumps Kalkül, das US-Handelsdefizit gegenüber China auszugleichen, geht indes nicht auf.

Der Handelskonflikt mit China geht in die nächste Runde. Am Morgen endete in den USA eine Frist, binnen derer die Öffentlichkeit zu den geplanten US-Zöllen auf Warenimporte aus China im Wert von bis zu 200 Milliarden Dollar Beschwerden einreichen konnte. US-Präsident Donald Trump hatte im Vorfeld bereits angedeutet, dass er so schnell wie möglich mit der Verhängung der Zölle beginnen will.

Bis dato hat die Trump-Regierung es noch vermieden, Konsumgüter zu bezollen - das wäre diesmal nicht mehr möglich. Zusammen mit den bereits verhängten Sonderzöllen auf Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar wären dann die Hälfte aller Importe aus China mit Extrazöllen belegt. Allein: Den erwünschten Effekt hat Trumps Zollpolitik bislang nicht erreicht, im Gegenteil. Statt die US-Handelsbilanz auszugleichen, erhöht der Konflikt das Handelsdefizit gegenüber China weiter. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum hat das Handelsdefizit der USA mit China bis zum Juli dieses Jahres bereits um acht Prozent zugenommen, wie aktuelle Daten zeigen.

Die USA importierten im vergangenen Jahr insgesamt Waren im Wert von 505 Milliarden US-Dollar aus China - zum Großteil Elektrogüter, Haushaltsgeräte und Kleidung. In die andere Richtung gingen dagegen nur Waren im Wert von 130 Milliarden Dollar ...

