Jährlich treffen sich Rückversicherer und loten mit ihren Kunden die Folgeverträge aus. Eins steht fest: An Kapital mangelt es der Branche nicht.

Hurrikans, Erdbeben, Dürreperioden: Wetterextreme sind für Versicherungen ein erhebliches Risiko. Ein Jahr, nachdem die Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria" in Teilen der USA und der Karibik Milliardenschäden anrichteten und Millionen Menschen in die Flucht trieben, geht es beim Treffen der Rückversicherungsbranche in Monte Carlo ab diesem Wochenende wieder darum, wer für die Folgen solcher Katastrophen künftig geradesteht - und wie viel Geld er dafür bekommt.

Auch Katastrophen in Deutschland, etwa der Wintersturm "Friederike" im Januar, werden ein Thema sein. Klar ist: Trotz der hohen Schäden tobt in dem Geschäft weiter ein heftiger Wettbewerb.

Das Rendezvous der Rückversicherer ("Rendez-Vous De Septembre") im Fürstentum Monaco gibt es seit mehr als 60 Jahren. In den Luxushotels von Monte Carlo loten Rückversicherer wie Munich Re und Hannover Rück mit Großkunden wie Allianz oder AIG immer im September die Vertragskonditionen für das nächste Jahr aus.

Von hier aus, wo schon ein Glas Bier an die 20 Euro kostet, verfolgten Assekuranz-Vertreter 2017 bei bestem Wetter die Ereignisse in den USA mit großer Spannung. Dort toste Hurrikan "Irma" an der Westküste Floridas und beeinflusste tausende Kilometer entfernt die Verhandlungen an der Côte d'Azur.

Denn bei allem Mitgefühl für die Betroffenen trieb die Vertreter von Erst- und Rückversicherern die Frage um, wie tief ihre Unternehmen für die Schäden in die Tasche greifen müssen - und ob die Ereignisse die Preise für Rückversicherungsschutz nach jahrelangem Sinkflug wieder nach oben treiben würden. Doch von einem Preisanstieg auf ...

