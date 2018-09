Der DAX hat seine untere Kante bei rund 11.800 bis auf 100 Punkte gestern verteidigen können. Bei 3,5 Mrd. € Umsatz ist nichts angebrannt. Hält diese Linie nicht (100 Punkte rauf oder runter), wird es schwieriger. Der Dow verhält sich ähnlich bei rund 14,4 Mrd. $ Umsatz, aber der Nasdaq zeigt, wie umfangreich die gesamte Konsolidierung des dortigen Marktes läuft. Bei knapp 47 Mrd. $ Umsatz wird im gesamten Tech-Sektor in sehr großem Umfang ge- und verkauft und dahinter dürfte das Thema stehen, was schon beschrieben worden ist: Die sehr komplexe Verbindung der großen Techs mit den umfangreichen ETF-Konstrukten, in denen die Quote dieser Titel bis zu 35 % erreicht. Exakte Belege gibt es nicht. Ob dies mit einem Unfall verbunden werden könnte, wird sich noch zeigen.



