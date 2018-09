Zürich (ots) -



Die Unternehmensberatung Roland Berger baut ihre globalen

Aktivitäten des Competence Centers Financial Services weiter aus und

gewinnt zwei ausgewiesene Banking-Experten in Zürich hinzu: Philippe

Bongrand und Nuno Neves Cordeiro. Ausserdem übernimmt Senior Partner

Adrian Weber die Leitung des Schweizer Finanzgeschäfts der

Unternehmensberatung.



"Wir freuen uns sehr, dass wir Philippe Bongrand und Nuno Neves

Cordeiro für das Financial Services-Team in Zürich gewinnen konnten",

sagt Markus Strietzel, Senior Partner von Roland Berger und Leiter

des Competence Centers Financial Services in Zentraleuropa. "Unter

der Leitung von Adrian Weber werden wir unseren Wachstumskurs auf dem

Schweizer Markt fortsetzen. Denn die gesamte Finanzbranche befindet

sich in einer wichtigen Umbruchsphase - Digitalisierung, neue

Wettbewerber bei Finanzdienstleistungen und Regulierungsthemen

stellen unsere Klienten vor grosse Herauforderungen. Dabei können wir

ihnen mit unserer Beratungsexpertise zur Seite stehen."



Philipp Bongrand verstärkt das Schweizer Team von Roland Berger

als Senior Partner. Er hat eine langjährige Expertise in den

Bereichen Wealth Management und Private Banking. Zudem ist er ein

ausgewiesener Vertriebsexperte und hat zahlreiche Projekte zur

Steigerung der Effektivität im Bankenvertrieb für Schweizer sowie

internationale Kunden verantwortet.



Nuno Neves Cordeiro steigt als Principal bei Roland Berger ein.

Neben seinen langjährigen Erfahrungen im Wealth Management und

Private Banking ist Cordeiro ein ausgewiesener Experte für wichtige

Themenfelder wie "Künstliche Intelligenz und "Maschinelles Lernen" im

Bankensektor.



"Es ist ein wichtiger Zugewinn für das Schweizer Financial

Services-Team und wir freuen uns sehr, dass wir Philippe Bongrand und

Nuno Neves Cordeiro von der Erfolgsgeschichte unserer Beratung

überzeugen konnten", sagt Adrian Weber, Senior Partner und Leiter des

Schweizer Financial Services-Teams. "Beide Banking-Experten ergänzen

unser Team perfekt. Wir verfügen schon jetzt über eine breite

Kundenbasis. Neben Universalbanken zählen auch mittelgrosse Retail-

und Privatbanken sowie Finanzmarkt-Infrastruktur-Provider zu unseren

Klienten und wir möchten unsere Durchschlagskraft und das

Kompetenzportfolio im Schweizer Markt weiter ausbauen".



Philippe Bongrand



Philippe ist Senior Partner im Kompetenzzentrum Financial Services

in Zürich. Er berät Wealth & Asset Manager weltweit in Fragen der

Effizienz, des Wachstums und der digitalen Transformation.Vor seinem

Wechsel zu Roland Berger war er 14 Jahre in der

Wealth-Management-Branche in verschiedenen Positionen in Strategie,

Marketing und Vertrieb sowie in führenden Beratungsunternehmen tätig.

Philippe Bongrand hat einen MBA der Northwestern Kellogg Graduate

School of Business.



Nuno Neves Cordeiro



Nuno Neves Cordeiro berät Vermögensverwalter in einer Reihe von

Wachstums- und Transformationsthemen. Ausserdem unterstützt er

Finanzdienstleister bei der Entwicklung von Markt- und

Wachtumsstrategien sowie von Lösungen für das maschinelle Lernen. Vor

seinem Wechsel zu Roland Berger arbeitete Cordeiro für führende

internationale Strategieberatungen und in einer Privatbank. Er hat

einen Abschluss in Betriebswirtschaft der Universidade Católica

Portuguesa in Portugal und einen MBA der Rotterdam School of

Management, Erasmus University und der Fuqua School of Business, Duke

University.



Adrian Weber



Adrian Weber ist Senior Partner bei Roland Berger in Zürich und

leitet das Banken- und Versicherungsgeschäft von Roland Berger in der

Schweiz. Bevor er 2008 zu Roland Berger kam, war er bereits als

Unternehmensberater für Banken im deutschsprachigen Raum tätig. Neben

der langjährigen Projektarbeit für Schweizer Banken baute Adrian

Weber in den vergangenen Jahren das internationale Geschäft von

Roland Berger mit Zentralbanken auf, welches er zuletzt leitete. Für

Schweizer Banken gilt er als Experte für Strategieentwicklung und

-umsetzung, Vertriebsoptimierung, Effizienzthemen,

Kreditrisikomanagement sowie die digitale Transformation und deren

Auswirkungen auf das Geschäfts- und Betriebsmodell. Adrian Weber

studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim.



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit

führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und

europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist

das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.

Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen

Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine

unabhängige Partnerschaft im ausschliesslichen Eigentum von rund 220

Partnern.



