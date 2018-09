Katar will rund zehn Milliarden Euro in Deutschland investieren, so der Emir Tamim bin Hamad Al Thani bei einem Treffen mit Kanzlerin Merkel. Das arabische Emirat Katar plant, insgesamt rund zehn Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren in deutsche Unternehmen zu investieren, sagte Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, Staatsoberhaupt des Emirats Katar am Freitag in Berlin. Dies berichtet ...

