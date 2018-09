Paris - Nach einer turbulenten und verlustträchtigen Woche haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag etwas beruhigt, sind aber erneut ins Minus gerutscht. Wie schon an den Vortagen dominierten Beobachtern zufolge die Themen Handelsstreit und Schwellenländer-Krise. Am Nachmittag könnte die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten den Notierungen frische Impulse liefern.

Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,33 Prozent tiefer bei 3285,22 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone mit derzeit minus 3,2 Prozent der stärkste Wochenverlust seit März an. Der Pariser Cac 40 verlor am Freitag 0,17 Prozent auf 5234,82 Punkte. Der Londoner FTSE 100 büsste 0,32 Prozent auf 7295,91 Zähler ein.

Bei den aktuellen Zahlen zum US-Arbeitsmarkt werden die Investoren laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets ihr Augenmerk auf die Entwicklung der Stundenlöhne legen: "Denn ziehen durch steigende Löhne die Preise erst richtig an, muss die Geldpolitik reagieren, und das schneller als bislang erwartet." Die Angst vor beschleunigt steigenden US-Zinsen befördere die Schwellenländer-Währungen derzeit auf Talfahrt. "Es könnte also sein, dass aus schlechten ...

