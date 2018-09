Der österreichische Öl- und Gaskonzern möchte nach Südostasien expandieren. Damit könnte er der Abhängigkeit von politisch riskanten Ländern entgehen.

Der Wiener Öl- und Gaskonzern OMV setzt bei seiner weiteren Expansion auf asiatische Länder mit geringeren Kosten. Die Österreicher wollen die Fühler vor allem in der Region Südostasien ausstrecken, da dort die Produktionskosten niedrig seien, die Nachfrage stark steige und die Abhängigkeit von politisch riskanten Ländern wie Russland oder dem Nahen Osten reduziert werde, sagte Vorstandsmitglied Johann Pleininger in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Angekurbelt werden soll das Geschäft mit Zukäufen. "Ich hoffe, dass wir bis Jahresende zu einem Abschluss kommen", sagte der Manager. In der engeren Wahl stünden drei bis fünf Firmen in Australien, Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam. Eine Größenordnung wollte Pleininger, der seit September 2015 den sogenannten Upstream-Bereich (Exploration und Produktion) leitet, nicht nennen.

Früheren Angaben zufolge will OMV bis 2025 zehn Milliarden Euro in Zukäufe außerhalb Europas stecken. Die Produktion soll bis Jahresbeginn 2019 auf 500.000 Fass pro Tag steigen, bis 2025 auf 600.000.

Den Ausbau in Asien will das Unternehmen mit einem Partner umsetzen, ...

