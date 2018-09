Millionen von Menschen sind von den Investitionsmöglichkeiten in die aufstrebende Marihuana-Industrie begeistert. Mit einer wachsenden Liste an Staaten, die den Konsum von Freizeit-Marihuana legalisieren und Kanada, das später in diesem Jahr in die Reihe der Marihuana-freundlichen Länder aufgenommen wird, verzeichnen börsennotierte Unternehmen, deren Geschäftsmodelle mit Cannabis verbunden sind, enorme Kursgewinne. Dennoch wissen diejenigen, die sich an den Internet-Boom der späten 90er Jahre erinnern, dass selbst eine erfolgreiche Industrie mit vielen Gewinnern und Verlierern gespickt sein kann und die Wahl der falschen Marihuana-Aktie kann dir einen Totalverlust anstelle enormer Gewinne einbringen. Aus diesem Grund hat die Diversifizierung der Marihuana-Investments echte Vorteile ...

