München (ots) - Die Jury des Deutschen Zukunftspreises hat drei herausragende Projekte der deutschen Forschung und Entwicklung für die Preisvergabe 2018 nominiert. Die Teams werden am 12. September 2018 in München im Rahmen einer Pressekonferenz im Deutschen Museum der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Nominierten kommen in diesem Jahr aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Sprecherin und die Sprecher der Teams stellen die Arbeiten und deren Anwendungen vor.



Zur Pressekonferenz Bekanntgabe der Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2018 am 12.September 2018, 12.00 Uhr Ehrensaal des Deutschen Museums Museumsinsel 1, 80538 München



sind die Vertreter der Medien herzlich eingeladen.



Ausführliche Informationen und Bildmaterial über die Nominierungen sind ab der Bekanntgabe am 12. September 2018 im Presseservice unter www.deutscher-zukunftspreis.de zu finden.



Im Deutschen Museum besteht seit 2006 eine Dauerausstellung zum Deutschen Zukunftspreis. Im Anschluss an die Pressekonferenz wird das neue Modul des letztjährigen Preisträgerteams Prof. Sami Haddadin, Simon Haddadin und Sven Parusel zu "Mittelpunkt Mensch - Roboterassistenten für eine leichtere Zukunft" in der Ausstellung enthüllt. Die Medienvertreter sind zu dieser anschließenden Veranstaltung und dem Empfang ebenfalls herzlich eingeladen.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am 28. November 2018 in Berlin eines der drei nominierten Teams mit dem diesjährigen Deutschen Zukunftspreis, dem Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, aus.



