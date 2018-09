FRANKFURT (Dow Jones)--Christian Dahlheim wird ab Oktober bei Volkswagen den Konzernvertrieb leiten. Er folge in dieser Funktion auf Fred Kappler, der in den Ruhestand wechsele, teilte der DAX-Konzern mit. Dahlheim war bisher Vertriebsvorstand der Volkswagen Financial Services AG. Seine bisherige Funktion werde der Chef von Volkswagen Financial, Lars Henner Santelmann, in Personalunion fortführen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2018 06:41 ET (10:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.