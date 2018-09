Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) gab heute die Ernennung von Zhiqiang Zhang zum Managing Director von ABB China bekannt, so ABB in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zhang tritt die Nachfolge von Chunyuan Gu an, der diese Aufgabe bisher zusätzlich zu seinen Funktionen als Vorsitzender von ABB China und Präsident der Region Asien, Naher Osten und Afrika (AMEA) wahrgenommen hat. Die Ernennung wird am 1. Oktober 2018 wirksam. Dr. Gu, Mitglied des ABB Executive Committee, bleibt Vorsitzender von ABB China und Präsident der AMEA-Region. ...

