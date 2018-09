Berlin (ots) - Besser könnte der Führungswechsel beim Berliner GrowUp Erento, Europas marktführendem Mietportal, nicht ablaufen. Luka Dremelj, der neue CEO, konnte zum Antritt eine Steigerung des Umsatzvolumens von knapp 45 Prozent verkünden.



Täglich Mietanfragen mit einem Volumen von einer viertel Millionen Euro



Mit 25.000 Besuchern täglich ist Erento (www.erento.com) heute Europas größtes Mietportal. Das Prinzip ist ebenso simpel wie genial: Vermieter stellen ihre Produkte vom Oldtimer bis zur Eventattraktion online und Interessierte können aus rund 100.000 Artikeln auswählen. Das funktioniert derart hervorragend, dass Seitenbesucher alle zwei Minuten eine Anfrage verschicken. Im Tagesdurchschnitt sind das 1.500 Anfragen mit einem Gesamtvolumen von über einer viertel Million Euro. Im ersten Halbjahr 2018 wurden Mietanfragen für rund 62 Millionen Euro gestellt, was eine Steigerung von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dieser Erfolgskurs dokumentiert sich auch in den Vermittlungszahlen. Im ersten Halbjahr vermittelte Erento 269.713 Mietanfrage - ein Plus von 16%.



Eugen B. Russ wechselt zur Russmedia International AG



Passend zu diesen starken Unternehmenszahlen hat an der Spitze des Berliner Unternehmens ein Führungswechsel stattgefunden. Eugen B. Russ, der in den letzten fünf Jahren zusammen mit dem Berliner Team den Mietmarktplatz Erento an die Spitze geführt hat, ist seit dem 1. August 2018 einer der Geschäftsführer der Russmedia International AG. Bei der Russmedia AG handelt es sich um ein progressives Multi- Nischenmedienunternehmen mit Sitz in österreichischen Vorarlberg. Das Unternehmen unterhält zwei Tageszeitungen, sechs Wochenzeitungen sowie über 40 Onlineportale und Apps mit insgesamt 44,1 Mio. Besuchern/Monat.



Luka Dremelj übernimmt die Geschäftsführung



Mit Luka Dremelj ist seit dem 1. Juni 2018 ein Eigengewächs von Erento für die Geschäftsführung verantwortlich. Gleichzeitig übernimmt Robert Rutkowski die Position als Managing Director. Dremelj ist seit November 2013 mit an Bord, davon die letzten zwei Jahre als Managing Director. Die Arbeit bei dem Mietportal, das über 15 Jahre Erfahrung in der Branche verfügt, hat Luka Dremelj als ebenso herausfordernd wie einzigartig erlebt. "Wir sind ständig dabei, innovative Produkte zu entwickeln, um unseren Usern einen absoluten Mehrwert zu bieten", sagt der neue CEO. Das gewaltige Plus beim Anfragevolumen von fast 45% gegenüber dem Vorjahr ist jedoch kein Grund für die Geschäftsführer, sich auf Lorbeeren auszuruhen. Wie Erento in den letzten Jahren gezeigt hat, geht nach oben hin immer noch mehr. "Ich freue mich auf die spannende Zusammenarbeit mit dem innovativen Erento Team", sagt Robert Rutkowski stolz.



Pressekontakt: Erento GmbH Wrangelstraße 100 10997 Berlin redaktion@erento.com