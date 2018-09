Fundamental: Am Devisenmarkt verlor der US-Dollar-Index am gestrigen Donnerstag um 0,1 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht für August, der am heutigen Freitag veröffentlicht wird. Ein starker Bericht könnte die Erwartung weiter untermauern, dass die US-Notenbank in diesem Jahr noch zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen wird. Der Wechselkurs von Euro in US-Dollar bewegte sich trotz schwacher Daten aus Deutschland und starker US-Daten dagegen kaum.

Technisch: Bis Ende August war der Wechselkurs von Euro in US-Dollar vom Jahrestief bei 1,13 US-Dollar auf ein Hoch über 1,17 US-Dollar angestiegen. Dort fand die Notierung aber mit der Oberseite des bestehenden Abwärtstrends, der aktuell zwischen 1,10 und 1,167 US-Dollar beschrieben werden kann, einen Widerstand vor. In dieser Woche kam der Euro-Dollar-Wechselkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...