Am Donnerstag sorgte der DAX abermals für große Enttäuschung an den Märkten. Zum ersten Mal seit dem Frühjahr fiel der Index wieder unter die Marke von 12.000 Punkten. Das drückt noch weiter auf die ohnehin schon angeschlagene Stimmung, und am Freitag dürfte das Bild sich kaum zum Besseren wenden. Aktuell steht der DAX noch bei 11.955 Punkten.

Als Gründe für den erhöhten Verkauf von Aktien sehen Experten vor allem wirtschaftliche und politische Risiken. Unter anderem soll die Wall Street den ... (Robert Sasse)

