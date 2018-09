Kürzlich berichteten wir an dieser Stelle über die Aktie von EURAUST. Der Wert hat in den vergangenen Tagen durchblicken lassen, dass es wieder nach oben gehen könnte. Der Chart sprach noch nicht ganz für eine massive Erholung, immerhin aber waren die Tiefs von August mit einem Wert von 10 Cent inzwischen etwas distanziert worden. Nun hat sich dasselbe Bild erneut gezeigt - die Aktie kämpft mit der Marke von 10 Cent und befindet sich damit bei einem sehr wichtigen Test. Es könnte in den kommenden ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...