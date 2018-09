Amazon 0.04% TheLuckyOne (270686): Amazon wächst mit einer scheinbar unaufhaltsamen Macht. Dabei steht das Unternehmen für den 54-jährigen Chef gerade erst am Anfang. Jeff Bezos hat noch viel vor! Früher verkaufte Bezos nur Bücher. Heute nahezu alles. Der Amazon-Gründer unterhält ein Ökosystem riesiger Warenzentren, in denen die Menschen Hand in Hand mit gelben Robotern arbeiten, die automatisch durch dunkle Hallen flitzen und die gewünschten Produkte heranholen. Mit der Übernahme der Bio-Supermarktkette Whole Foods im Juni 2017 für 13,6 Milliarden Dollar dringt der Konzern dorthin vor, wo Kunden ihre lebenswichtigen Produkte einkaufen. Er befiehlt über ein ganzes Heer von Lastwagen und Lieferautos, die den Kunden alles bequem bis vor die Haustür liefern....

