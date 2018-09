München (ots) -



Best of "Frauentausch" - Jubiläumsfolge



- Am Donnerstag, 13. September, um 20:15 Uhr bei RTL II



In den letzten 15 Jahren ist bei "Frauentausch" so einiges passiert. Von Lachern, Dramen bis hin zu kultigen Sprüchen war alles mit dabei. In der 500. Folge zeigt RTL II die Highlights aus den bisherigen Folgen der beliebten Doku-Soap.



RTL II hat die 500. Folge von "Frauentausch" zum Anlass genommen, die besten Momente aus den vergangenen 15 Jahren Revue passieren zu lassen. Von "Erdbeerkäse" bis zu "Halt, Stopp!" jagt in der Best-of-Jubiläumsfolge der Kult-Doku-Soap ein Highlight das nächste.



Im Jahr 2003 flimmerte der erste Frauentausch über die Bildschirme. Seitdem haben sich hunderte Frauen und Männer in den letzten 499 Folgen gemeinsam mit ihren Familien dem Experiment gestellt. Außergewöhnliche Modetrends, extreme Hobbies, skurrile Ausraster: Es war einfach alles dabei. So unkonventionell und seltsam die Situationen, so spannend waren die Reaktionen. So individuell und vielfältig die Kandidaten sind, so bunt sind auch ihre Geschichten, ihr Leben und ihre eigenen, ganz großen Momente.



