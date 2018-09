Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem die türkische Statistikbehörde am Montag eine Inflation von 17,9% bekannt gab, kündigte die Zentralbank für den 13. September eine geldpolitische Reaktion an, so die Analysten der Helaba. Eine Änderung der Geldpolitik sei angesichts der hohen Inflation und einer Lira-Abwertung von über 40% seit Jahresanfang längst überfällig. ...

