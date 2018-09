Government of Dubai: Der oberste Gerichtshof von England und Wales hindert die Hafen-gesellschaft von Djibouti daran, das Joint Venture mit DP World zu beenden EQS Group-News: Government of Dubai / Schlagwort(e): Rechtssache Government of Dubai: Der oberste Gerichtshof von England und Wales hindert die Hafen-gesellschaft von Djibouti daran, das Joint Venture mit DP World zu beenden 07.09.2018 / 13:40 Pressemitteilung Der oberste Gerichtshof von England und Wales hindert die Hafengesellschaft von Djibouti daran, das Joint Venture mit DP World zu beenden Ebenso wurde der Hafengesellschaft untersagt, DP World-Direktoren in der Joint Venture-Firma zu ersetzen. Regierung von Dubai Pressestelle - 5. September 2018: Der oberste Gerichtshof von England und Wales hat eine einstweilige Verfügung bewilligt, die die Hafengesellschaft von Djibouti, Port de Djibouti S.A. (PDSA) daran hindert, die Gesellschaftervereinbarung des Joint Ventures mit dem globalen Trade Enablers DP World als beendet zu betrachten. Der oberste Gerichtshof hinderte PDSA weiterhin, Geschäftsführer des Gemeinschaftsunternehmens Doraleh Container Terminal (DCT) zu entlassen, die von DP World im Rahmen der Vereinbarung ernannt wurden. PDSA darf nicht in das Management von DCT eingreifen, bis weitere Anordnungen des Gerichts oder die Lösung des Streits durch ein Schlichtungsgericht mit Sitz in London erfolgen. PDSA wird mehrheitlich von der Regierung von Djibouti gehalten und ihr CEO ist der Vorsitzende der Behörde für Häfen und Freihandelszonen von Djibouti. Chinesische Händler mit Sitz in Hong Kong sind die Minderheitsgesellschafter bei PDSA. Die Anweisung des obersten Gerichtshof ist die Folge des unrechtmäßigen Versuchs von PDSA, die Joint-Venture-Gesellschaftervereinbarung mit DP World zu beenden und der Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 09. September durch PDSA, um von DP World ernannte Geschäftsführer des Joint-Venture-Unternehmens DCT zu ersetzen. Nach zwei vorherigen Entscheidungen des London Court of International Arbitration (LCIA) [Internationales Schiedsgericht mit Sitz in London], die alle zu Gunsten von DP World ausgefallen sind, ist dies ist der dritte Gerichtsentscheid im Zusammenhang mit der Doraleh Container Terminal. Darin wird anerkannt, dass, obwohl PDSA der Mehrheitsgesellschafter des Joint-Venture-Unternehmens DCT ist, in Übereinstimmung mit den rechtlich bindenden Verträgen der Parteien DP World die Managementkontrolle der Firma innehat.. Der neue Entscheid gegen PDSA, der vom Gericht ohne die Teilnahme von PDSA gefällt wurde, stellt klar, dass PDSA - nicht agieren kann, als ob die Joint-Venture-Vereinbarung mit DP World beendet wäre, - keine neuen Geschäftsführer ernennen oder die von DP World ernannten Geschäftsführer ohne ihre Einwilligung ersetzen kann - nicht veranlassen kann, dass die DCT bezüglich der "vorbehaltenen Angelegenheiten" ohne die Einwilligung von DP World handelt - DCT nicht anweisen oder dazu bewegen kann, die Standard Chartered Bank in London anzuweisen, Gelder nach Djibouti zu transferieren. Wenn PDSA der Anweisung des Gerichts keine Folge leistet und weiterhin versucht am 9. September die von DP World ernannten Geschäftsführer von DCT zu ersetzen, kann dies unter Missachtung des Gerichts geschehen, was eine Strafzahlung oder die Beschlagnahme ihrer Vermögenswerte sowie die Inhaftierung ihrer Bevollmächtigten und Geschäftsführer zur Folge haben kann. Der Gerichtshof hat PDSA aufgefordert, ihre Verteidigung bei einer erneuten Anhörung am 14. September vorzubringen. In der Zwischenzeit benachrichtigt DP World die Standard Chartered Bank, damit die Bank jegliche Anweisungen zurückweist, die ihr nach der Versammlung am 9. September zugeschickt werden. Die chinesischen Händler, denen unter Verstoß gegen die Exklusivitätsrechte von DP World die operative Kontrolle über die Freihandelszone von Djibouti gewährt wurde, werden entsprechend ihrer Minderheitsbeteiligung an PDSA ebenfalls informiert. Ende der Medienmitteilung 721707 07.09.2018

