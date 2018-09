DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.875,20 -0,14% +5,92% Euro-Stoxx-50 3.284,07 -0,36% -6,28% Stoxx-50 2.961,50 -0,22% -6,81% DAX 11.923,59 -0,26% -7,70% FTSE 7.254,74 -0,88% -2,82% CAC 5.236,16 -0,15% -1,44% Nikkei-225 22.307,06 -0,80% -2,01% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,16% -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,94 67,77 +0,3% 0,17 +15,7% Brent/ICE 76,58 77,42 +0,1% 0,08 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.202,09 1.200,00 +0,2% +2,10 -7,7% Silber (Spot) 14,20 14,16 +0,3% +0,04 -16,2% Platin (Spot) 790,50 791,35 -0,1% -0,85 -15,0% Kupfer-Future 2,60 2,62 -0,8% -0,02 -22,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street bleibt gefangen im Handelsstreit. Zwar wird noch vor der Startglocke der viel beachtete Arbeitsmarktbericht für August veröffentlicht, dem Marktbeobachter durchaus Impulspotenzial für den Aktienmarkt zubilligen. Doch über allem schwebt der Handelsstreit. Neue Zollschranken auf China-Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar rücken näher und bei der Neuverhandlung des Nafta-Freihandelsabkommens zwischen Kanada und den USA steigt bislang auch kein weißer Rauch auf. Stattdessen scheint sich US-Präsident Donald Trump einen neuen Konfliktherd auszugucken, denn Japan könnte das nächste Ziel von Trump in den Handelsstreitigkeiten werden. Dazu gesellt sich der erneute Absturz der Technologiewerte. Deren deutliche Verluste hatte in den vergangenen Tagen auch die Wall Street insgesamt belastet. Der Sektor habe sehr viel Speck angesetzt und könne daher kurzfristig auch weiter abverkauft werden, heißt es.

Überzeugende Geschäftszahlen und die Ankündigung einer höheren Dividende lassen der Aktie von Broadcom vorbörslich um 5,2 Prozent steigen.

Marvell Technology springen um 9,2 Prozent nach oben, nachdem der Halbleiterhersteller bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal eine positive Bilanz der Übernahme von Cavium gezogen hat. Dank Cavium dürfte das Umsatzwachstum wieder anziehen, zeigte sich Marvell zuversichtlich.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +192.000 zuvor: +157.000 Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,26% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wie in den vergangenen Tagen häufiger erlebt, drehen die Aktienmärkte nach anfänglichen zaghaften Erholungsansätzen im Verlauf ins Minus. Übergeordnet ist die Stimmung für Aktien weiter schlecht. Anleger warten auf die Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag, auch wenn sich die Akzente, die dieser setzen könnte, vermutlich in Grenzen halten werden. Das Handelsthema bleibe bestimmend, heißt es. In Tokio belastete die Sorge, dass auch Japan ins Visier der protektionistischen Handelspolitik von Trump geraten könnte. Sollte der US-Jobaufbau enttäuschen, dürfte dies den Dollar belasten. Dieser tendiert zum Euro am Mittag seitwärts, während er zum Yen weiter nachgibt. Neben dem Yen ist auch der Franken als vermeintlich sicherer Hafen gesucht im von viel Unsicherheit geprägten Umfeld. Ein positiver US-Arbeitsmarktbericht dürfte dagegen in der gegenwärtigen Stimmungslage eher verpuffen für den Dollar, hießt es weiter. Deutsche Bank verlieren 2,0 Prozent. Laut Kreisen will HNA ihre restliche 7,6-Prozent-Beteiligung innerhalb der kommenden 18 Monate abbauen. Bayer werden weiter verkauft und büßen 3,9 Prozent ein. Die Geschäftszahlen vom Mittwoch kamen an der Börse nicht gut an. Daneben meiden Anleger die Aktie wegen der Glyphosat-Klagen. Der Diebstahl persönlicher Daten von Kunden bei British Airways drückt auf den Kurs der IAG um 3,1 Prozent. Aber auch andere Aktien aus dem Sektor werden gemieden. Als belastend für Siltronic - die Aktie verliert 5,5 Prozent - werden Pläne des japanischen Wettbewerbers Shin-Etsu gesehen, in die Siliziumproduktion investieren zu wollen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 17:23 % YTD EUR/USD 1,1627 +0,04% 1,1637 1,1614 -3,2% EUR/JPY 128,84 +0,15% 128,72 128,72 -4,8% EUR/CHF 1,1228 +0,05% 1,1227 1,1249 -4,1% EUR/GBP 0,8935 -0,63% 0,8993 0,8983 +0,5% USD/JPY 110,80 +0,11% 110,62 110,92 -1,6% GBP/USD 1,3013 +0,66% 1,2939 1,2928 -3,7% Bitcoin BTC/USD 6.416,59 -0,8% 6.535,21 6.474,51 -53,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach schwachen Vorgaben aus den USA für den Technologiesektor haben an den Börsen negative Vorzeichen die Kurstafeln dominiert. Dazu kam, dass es bislang keine Fortschritte in der Neuverhandlung des Nafta-Abkommens zwischen den USA und Kanada gibt. Gleichzeitig will US-Präsident Donald Trump den Handelskonflikt einem Medienbericht zufolge nun auch auf Japan ausdehnen. Dass Japaner wieder konsumfreudiger sind, konnte die Stimmung in Tokio nicht aufhellen. Druck auf die Aktien ging vom deutlich festeren Yen aus. Die chinesischen Börsen zeigten sich volatil. In Schanghai schafften die Kurse letztlich aber doch ein Plus. Gesucht waren Aktien des Energiesektors wie die des Kohlebergwerksbetreibers China Shenhua, die um 4,8 Prozent zulegten, oder Finanzwerte wie die des Versicherers Ping An, die 2,4 Prozent gewannen. Auch in Hongkong machte der HSI im späten Handel vorübergehende Verluste von knapp 1 Prozent wett. An der Börse in Seoul verringerte der Kospi sein Minus im Späthandel. In Sydney ging es für den S&P/ASX-200 abwärts - den siebten Tag in Folge. Die Befürchtung, dass sich der Handelsstreit verschärfen könnte, trieb die Anleger in "sichere Häfen" wie den Yen. Aktien von Chipausrüstern und -herstellern verzeichneten kräftige Kursverluste, nachdem Micron von Preisrückgängen bei Speicherchips berichtet hatte. Außerdem hatte KLA-Tencor, ein Ausrüster der Chipbranche, gewarnt, dass der Absatz im zweiten Halbjahr wohl nicht so stark anziehen werde wie erhofft. In Tokio büßten daraufhin Advantest 7,2 Prozent ein. Renesas verloren 3,3 Prozent und Tokyo Electron rund 6 Prozent. In Seoul verbilligten sich Samsung Electronics um 2,6 Prozent und SK Hynix um 3,7 Prozent.

CREDIT

Kaum verändert notieren die iTraxx-Indizes. Bei den Staatsanleihen aus der Eurozone war in den vergangenen Tagen eine deutliche Spreadeinengung der italienischen Bonds gegenüber deutschen Bundesanleihen zu beobachten. Die Rendite der zehnjährigen Papiere aus Italien fiel innerhalb von fünf Tagen von 3,19 auf nun 2,84 Prozent. Diese Bewegung dürfte nach Aussage eines Marktteilnehmers nun zum Auslaufen kommen. Die Commerzbank fragt derweil, ob es am Primärmarkt nicht erste Anzeichen einer Übersättigung gebe, nachdem ADO Properties von der Platzierung eines Papiers "angesichts der gegenwärtigen Marktlage" abgesehen habe.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

HNA steigt bei der Deutschen Bank aus - Kreise

Die Deutsche Bank verliert offenbar ihren chinesischen Großaktionär. Die HNA Group wolle sich komplett aus der Deutschen Bank zurückziehen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Insgesamt werde HNA auf Druck von Peking wohl einen Großteil seiner ausländischen Beteiligungen verkaufen. HNA hat in einer aggressiven Einkaufstour in den Jahren 2015 bis 2017 Beteiligungen im Volumen von mehr als 40 Milliarden US-Dollar auf der ganzen Welt angehäuft, sich dabei aber finanziell übernommen. Das Unternehmen hat bereits Immobilien und andere Vermögenswerte von rund 20 Milliarden Dollar verkauft oder eine Trennung angekündigt. Der Druck durch Gläubiger und chinesische Regulierer, die Bilanz zu verkleinern, sei nun noch einmal gestiegen, sagten die Informierten Personen. Nach Berechnungen des Wall Street Journal stehen Vermögenswerte über gut 10 Milliarden Dollar zur Disposition.

Volkswagen: Dahlheim folgt Kappler als Vertriebschef

Christian Dahlheim wird ab Oktober bei Volkswagen den Konzernvertrieb leiten. Er folge in dieser Funktion auf Fred Kappler, der in den Ruhestand wechsele, teilte der DAX-Konzern mit. Dahlheim war bisher Vertriebsvorstand der Volkswagen Financial Services AG. Seine bisherige Funktion werde der Chef von Volkswagen Financial, Lars Henner Santelmann, in Personalunion fortführen.

Fraport verlängert Vertrag von CEO Stefan Schulte bis 2024

Der Flughafenbetreiber Fraport hat CEO Stefan Schulte länger an das Unternehmen gebunden. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag um weitere fünf Jahre bis Ende August 2024 verlängert, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Das Kontrollgremium sei der Auffassung, dass der Manager Fraport auch künftig "erfolgreich im globalen Wettbewerb" führen könne. "Schulte steht für eine klare Strategie und hat das Unternehmen hier am Standort Frankfurt und auch international in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt", wird Aufsichtsratschef Karlheinz Weimar in der Mitteilung zitiert.

Rocket-Beteiligung GFG wächst wieder stärker in Russland

Die Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) hat ihr Wachstum im zweiten Quartal wieder beschleunigt, nachdem auch das Russlandgeschäft wieder angezogen hat. Die drei Onlineplattformen Lamoda, Dafiti und Zalora steigerten ihre Verkäufe auf vergleichbarer Basis um 21 Prozent und damit 3,5 Prozentpunkte stärker als zum Jahresauftakt. Die Schwäche des brasilianischen Real und des russischen Rubel zehrten einen Großteil des Wachstums jedoch auf, der GFG-Umsatz legte deshalb in Euro nur um 5,6 Prozent auf 297,8 Millionen Euro zu, wie die Gesellschaft mitteilte, die vom Internetinkubator Rocket Internet und dem schwedischen Investor Kinnevik kontrolliert wird.

British Airways verspricht Kunden Entschädigung für Datendiebstahl

Die britische Fluggesellschaft British Airways hat ihren von dem Datendiebstahl betroffenen Kunden Entschädigungszahlungen versprochen. "Wir fühlen uns zu 100 Prozent dazu verpflichtet, sie zu entschädigen", sagte Unternehmenschef Alex Cruz am Freitag der BBC. Betroffene würden Ausgleichszahlungen für "alle finanziellen Umstände" erhalten, die sie durch den "böswilligen" Hackerangriff erlitten hätten, sagte Cruz. British Airways hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, dass persönliche Daten und Bankverbindungen von hunderttausenden Kunden gestohlen worden seien. Betroffen sind demnach Kunden, die zwischen dem 21. August und dem 5. September über die Website und die App des Unternehmens Flüge reservierten. Es handle sich um insgesamt 380.000 Bank- und Kreditkarten. Reise- und Reisepassdaten wurden laut British Airways nicht gestohlen.

Mattel steigt ins Filmgeschäft ein

Der kriselnde US-Spielzeughersteller Mattel plant den Einstieg ins Filmgeschäft. Das Unternehmen gründet dafür die neue Sparte Mattel Films, die Filme entwickeln soll, die auf bekannten Markennamen wie Barbie oder Hot Wheels basieren. Der Konzern folgt damit dem Weg, den Konkurrenten wie Lego oder Hasbro etwa mit "The Lego Movie" oder "Transformers" seit längerem erfolgreich gehen.

Als Unterstützung auf den Weg nach Hollywood hat sich Mattel personell bereits mit einem prominenten Namen verstärkt. Das Filmgeschäft soll von Robbie Brenner geleitet werden, die beispielsweise den für den Oscar nominierten Film "Dallas Buyers Club" gedreht hat.

Elliott eskaliert Kampagne gegen Führung von Hyundai Motor

Neben Thyssenkrupp ist auch der Autohersteller Hyundai Motor verstärkt ins Visier des US-Hedgefonds Elliott geraten. Der aktivistische Investor trat am Freitag eine öffentliche Kampagne gegen Südkoreas zweitgrößten Mischkonzern los: Er veröffentlichte Briefe, die er bereits im August an das Management von drei Konzerngesellschaften verschickt hatte. Darin mahnte die von Paul Singer geführte Beteiligungsgesellschaft aus New York eine grundsätzliche Unternehmensreform an und machte Vorschläge, wie die Aktionärsrendite zu verbessern sei.

Third Point will bei Campbell kompletten Board austauschen - Kreise

Der aktivistische Investor Third Point will den Druck auf den US-Nahrungsmittelkonzern Campbell Soup verstärken. Informierte Personen sagten, dass der Fonds den kompletten Board des Unternehmens austauschen will, um so sein Vorhaben bei Campbell Soup durchsetzen zu können. Über einen öffentlich ausgetragenen Streit plane der Fonds von Daniel Loeb eigene Kandidaten für den Board vorzuschlagen, möglicherweise noch diese Woche.

