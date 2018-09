Anfang des Monats noch kratzte die Aktie von Canopy Growth, derzeit so etwas wie der Star unter Cannabis-Aktien, an der Marke von 50 Euro, was den Höhepunkt einer beeindruckenden Rallye dargestellt hätte. Kurz vor dem Ziel ging den Käufern allerdings leider die Puste aus und die Bären übernahmen die Kontrolle.

In der Folge ging es für Canopy Growth wieder abwärts bis auf 41,99 Euro im Tief. Die Bullen lassen sich das aber nicht einfach so gefallen, sondern arbeiten schon wieder an einer Gegenbewegung. ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...