Die Bullen haben bei der Aktie von Clinuvel Pharmaceuticals auch an diesem Freitag wieder das Zepter in der Hand. Es geht schon im morgendlichen Handel um 5,4 Prozent aufwärts auf einen Kurs von 9,43 Euro. Die magische Grenze bei 10 Euro, welcher nicht zuletzt eine hohe psychologische Bedeutung zukommt, rückt damit in greifbare Nähe. Tatsächlich würde Clinuvel Pharmaceuticals nur noch ein weiterer Kurssprung wie der von heute Morgen reichten, um sich auf dieses Rekordniveau zu befördern.

(Robert Sasse)

