Altiplano Metals folgt an der Börse weiterhin stur seinem altbekannten Muster. Jenes zeigt sich in Form eines enorm volatilen Kurses, der langfristig deutlich Richtung Süden zeigt. Am Donnerstag gelang es kurzzeitig, wieder einmal die Marke von 0,20 Euro zu erreichen. Es war aber von vornherein klar, dass der Titel sich dort nicht lange halten würde.

Schon vor Handelsschluss kam es wieder zu hohen Verlusten, die sich am Freitagmorgen mit einem Minus von 3,8 Prozent fortsetzen. Aktuell steht ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...