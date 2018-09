Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Korrektur an den Börsen weitet sich aus. Abgesehen von der jüngsten politischen Entspannung in Italien gab es zuletzt wenige Lichtblicke. Die fundamentalen Risiken sind mit der Schwellenländerkrise und dem Handelskonflikt voll intakt. In der kommenden Woche dürfte die EZB zudem den Ausstieg aus dem Wertpapierkaufprogramm (QE) Ende des Jahres bekannt gegeben. Dadurch wird den Märkten zusätzliche Liquidität entzogen, was es für Anleger nicht einfacher macht.

Zunächst die gute Nachricht: Die neue Regierung in Rom scheint den Konfrontationskurs mit Brüssel erst einmal vermeiden zu wollen. Die mitregierende Lega will sich an die EU-Budgetregeln halten und strebt ein Defizit im kommenden Jahr von rund 2 Prozent des BIP an. Ob der Koalitionspartner 5-Sterne-Bewegung das genauso sieht, ist unklar, auch liegt noch kein Haushaltsentwurf 2019 vor - jedenfalls ist die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen unter 3 Prozent gefallen, was ein klares Entspannungssignal an den Märkten aussendet.

Damit ist Italien erst einmal von den Radarschirmen der Investoren verschwunden. Mit dem ungelösten Handelsstreit sowie der sich ausweitenden Schwellenländerkrise ist das Risikoportfolio indes weiter reich bestückt. Während ein Ende des Handelsstreits nicht in Sicht ist, gibt es immerhin gewisse Stabilisierungsanzeichen bei Emerging Markets. Der Abverkauf der türkischen Lira hat sich verlangsamt, während Argentinien und der IWF an einem Rettungsprogramm arbeiten.

Das allein macht Investitionen an den Börsen aber noch nicht attraktiv. Einer der Hauptgründe, warum die hiesigen Börsen noch nicht eingebrochen sind, liegt an den nach wie vor soliden Wachstumszahlen. Sollte sich das ändern, droht der Abriss. Ein Warnsignal jedenfalls ging von den jüngsten sehr schwachen deutschen Auftragseingängen aus, was vor allem an den weiter rückläufigen Auslands-Ordern lag. Möglicherweise macht sich hier der Handelskonflikt bereits bemerkbar.

Auch die Zentralbanken setzen den Börsen zu. Die US-Notenbank schrumpft seit geraumer Zeit ihre Bilanz und befindet sich mitten im Zinserhöhungszyklus. Die EZB wird zwar wohl erst ab dem kommenden Jahr die Zinsen anheben, auf ihrer Sitzung in der nächsten Woche dürfte sie allerdings das Ende von QE zum Jahresende bekanntgeben. Die EZB wird zwar vermutlich an Reinvestitionen der freiwerdenden Mittel festhalten, um eine Bilanzkürzung zu vermeiden. Insgesamt wird den Märkten zukünftig aber weniger Liquidität zufließen.

Nicht nur fundamentale Faktoren belasten die Aktienmärkte, auch charttechnisch sind diese zum Teil schwer angeschlagen. Im DAX (aktuell 11.930 Punkte) hat die wichtige Unterstützungszone von 12.121/104 Punkten nicht gehalten. Schlimmer ist der Bruch des Aufwärtstrends seit März 2009 bei 12.078. Damit rückt die horizontale Unterstützungslinie bei 11.800 Punkten in den Fokus. Sollte diese ebenfalls nachhaltig unterschritten werden, ergibt sich laut HSBC zusätzliches Abschlagpotenzial von 1.800 Punkten im DAX.

Angesichts der starken Überverkauftheit der hiesigen Börsen, ist eine stärkere Gegenbewegung zwar jederzeit möglich. Dass der DAX angesichts der oben beschriebenen Belastungsfaktoren die genannten charttechnischen Marken nachhaltig überwinden wird, erscheint indes unwahrscheinlich. Fundamental betrachtet ist das Chance-Risiko-Profil weiter ungünstig. Und es dürfte noch für eine ganze Weile ungünstig bleiben.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2018 07:21 ET (11:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.