Donnerstag, 13. September 2018, ab 20.15 Uhr Erstausstrahlungen



Wenn medizinische Forschung nicht rentabel scheint, scheitert sie meist. Doch durch Vernetzung und Crowd-Funding wird nun auch dort geforscht, wo der kommerzielle Markt bislang keine Profite sah. Die Dokumentation "Medizin-Forschung im Aufbruch" untersucht alternative Formen der Pharmaforschung und zeigt Optimisten, Querdenker und Macher. Am Donnerstag, 13. September 2018, 20.15 Uhr, ist die Doku in 3sat in Erstausstrahlung zu sehen. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, beschäftigt sich Gert Scobel im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" mit der "Hochschule der Zukunft" (Erstausstrahlung).



Die Dokumentation "Medizin-Forschung im Aufbruch" von Hendrik Löbbert und Klaus Neumann-Ege stellt die Frage: Sind Crowd-Funding und vernetztes Forschen die Zukunft in der medizinischen Wissenschaft? Die Erforschung der seltenen Erkrankung Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, etwa erhielt im Sommer 2014 einen Schub durch die Ice-Bucket-Challenge: Innerhalb kürzester Zeit kamen mehrere Millionen Dollar zusammen, was zwei Jahre später tatsächlich Forschern ermöglichte, ein Gen zu entdecken, das bei der seltenen Nervenerkrankung eine Rolle spielt: das NEK1-Gen. Ein anderes Beispiel: Forschungsteams weltweit suchen nach einem Medikament gegen Malaria und verzichten dabei auf Patente. Und eine US-Stiftung treibt die Zulassung einer Verhütungsmethode für Männer voran, nachdem die Pharmaindustrie wegen fehlender Gewinnerwartung kein Interesse zeigte. Kann diese basisdemokratische Förderung einen Pioniergeist entfachen, der in der klassischen Forschung von privaten Pharmaunternehmen keine Chance hätte?



Im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" folgt um 21.00 Uhr "scobel - Hochschule der Zukunft". Die Bologna-Reform sollte das europäische Bildungswesen verbessern: schneller Berufseinstieg, vergleichbare Abschlüsse, Fachkräfteverjüngung. Doch alles liegt im Argen. Was muss sich im Bildungswesen ändern? Diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen Ulrike Beisiegel, Präsidentin der Georg-August-Universität Göttingen und Vize-Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz HRK, Jürgen Kaube, Herausgeber der Frankfurter Allgemeine Zeitung, und Remo Largo, Entwicklungsmediziner.



"Wissenschaft am Donnerstag": In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft. Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.



