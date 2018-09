Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industriedaten deuten auf moderates deutsches Wachstum im 3Q

Konjunkturdaten aus der deutschen Industrie für Juli deuten nach Einschätzung von Volkswirten darauf hin, dass die Wirtschaft im dritten Quartal nur noch "moderat" wachsen wird, nachdem sie im ersten und zweiten Quartal um 0,4 und 0,5 Prozent zugelegt hatte. Allerdings gehen die Experten trotz kräftiger Rückgänge bei Auftragseingang, Produktion und Exporten nicht davon aus, dass sich bereits ein Konjunkturabschwung andeutet. Eine maßgebliche Rolle könnten erneut die schwer erfassbaren Auswirkungen von Schul- und Betriebsferien gespielt haben.

Eurozone-BIP wächst im zweiten Quartal stabil um 0,4 Prozent

Die Wirtschaft im Euroraum ist im zweiten Quartal 2018 stabil gewachsen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Im ersten Quartal war das BIP ebenfalls um 0,4 Prozent gewachsen. Die Statistiker bestätigten - wie von Volkswirten erwartet - damit ihre zweite Schätzung vom 14. August.

DIHK macht Exportverlangsamung Sorgen

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich besorgt über die jüngste Abschwächung der deutschen Exporte im Vergleich zum Vormonat gezeigt. "Den Exporten fehlt in diesem Jahr der Drive", konstatierte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Vor allem die Handelskonflikte der USA mit Europa und China sowie die unsichere Zukunft des nordatlantischen Freihandelsabkommens Nafta trieben "die Sorgenfalten auf die Stirn der Unternehmer", erklärte er in einer Mitteilung.

Scholz: Bei Digitalbesteuerung keine einfachen Lösungen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vor Beratungen mit seinen europäischen Amtskollegen das Thema der Gewinnverlagerung und Steuervermeidung digitaler Unternehmen in den Mittelpunkt gerückt, aber ein Bekenntnis zu den Brüsseler Vorschlägen für eine Digitalsteuer vermieden. "Wir diskutieren alle Fragen, und das ist ganz kompliziert", sagte er bei seinem Eintreffen zu den Sitzungen in Wien. "Man kann da nicht einfache Lösungen finden."

Maaßen soll Innenministerium über Erkenntnisse zu Chemnitz berichten

Das Haus von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen Informationen über seine Behauptung angefordert, das im Internet kursierende Video über angebliche Hetzjagden während der Demonstrationen in Chemnitz könnte auf "gezielten Falschinformationen" basieren. "Wir haben das Bundesamt für Verfassungsschutz gebeten, uns darüber zu berichten", sagte eine Sprecherin des Innenministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Katar will 10 Milliarden Euro in Deutschland investieren

Das Emirat Katar will in den kommenden fünf Jahren 10 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das kündigte Emir Scheich Tamim Bin Hamad Al Thani bei einer deutsch-katarischen Wirtschaftskonferenz in Berlin an. "Deutschland ist ein wichtiger Partner für Katar. Wir wissen ganz genau, wie stark die deutsche Wirtschaft ist", sagte Al Thani.

Schweiz/SNB: Währungsreserven Aug 730,9 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Juli 749,9 Mrd CHF

China/Währungsreserven Aug 3,110 Bill USD (Juli: 3,118 Bill USD)

China/Währungsreserven Aug sanken um 8,23 Mrd USD zum Vormonat

Taiwan Exporte Aug +1,9% gg Vorjahr (PROG +5,1%)

Taiwan Importe Aug +7,9% gg Vorjahr (PROG +14,9%)

Taiwan Handelsbilanz Aug Überschuss 4,53 Mrd USD (PROG Überschuss 3,5 Mrd USD)

