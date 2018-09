In der Gemeinde Smetowo Graniczne hat Hanwha Q-Cells die erste Anlage seines polnischen Photovoltaik-Portfolios in Betrieb genommen. Bis Anfang 2019 sollen insgesamt 45 Megawatt ans Netz gehen.Über ein Megawatt Nennleistung verfügt die Photovoltaik-Anlage in der polnischen Gemeinde Smetowo Graniczne, die Hanwha Q-Cells jetzt an das Stromnetz angeschlossen hat. Wie der Photovoltaik-Hersteller mit Hauptsitz in Südkorea mitteilt, umfasst sein Photovoltaik-Portfolio in Polen insgesamt 45 Megawatt und soll bis Anfang 2019 in Betrieb gehen. Die einzelnen Anlagen hätten Kapazitäten von jeweils bis zu ...

