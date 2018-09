Die Aussichten für die 29. Ausgabe der SPS IPC Drives sind erneut sehr positiv und bestätigen die Bedeutung der Fachmesse für die smarte und digitale Automatisierung. "Wir erwarten Ende November wieder rund 1.700 Automatisierungsanbieter in Nürnberg, betonte Sylke Schulz-Metzner, Bereichsleiterin der SPS IPC Drives.

Digitaler Wandel spiegelt sich wider

Wie schon im vergangenen Jahr sind die Themen Industrie 4.0 und der digitale Wandel Schwerpunktthemen der SPS IPC Drives 2018. Aussteller zeigen ihre Lösungsansätze, aber auch diverse Produkte und Applikationsbeispiele zur Digitalen Transformation. Das Engagement, das inzwischen viele IT-Firmen in Nürnberg zeigen, wie die beiden Branchen IT und Automation zusehends verschmelzen. Ein Prozess, der sich auf der SPS IPC Drives auch in der Hallenbelegung widerspiegelt: In 2018 ist das Thema Software und IT in der Fertigung neben der Halle 6 auch in der Halle 5 präsent. Ein Blick auf den Hallenplan zeigt die Bedeutung: Gleich neben der Halle 7 rücken Themen wie industrielle Web Services, digitale Geschäftsplattformen, IT/OT-Technologien, Fog-/Edge- und Cloud-Computing sowie Cyber Security ins Zentrum der Messe. "Auch Themen wie Cyber Security, Machine Learning und künstliche Intelligenz siedeln wir hier an", so Schulz-Metzner. Diese Aspekte wurden auch in die Messenomenklatur aufgenommen, um dem technologischen Wandel Rechnung zu ...

