Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Kalochori (pta017/07.09.2018/13:40) - Die Aktien der World Excellent Products S.A. (ISIN GRS519001002, WKN A2JM6Q), einem Unternehmen aus dem Bereich der Ernährungsindustrie, sind gestern erfolgreich in den Handel der Wiener Börse eingeführt worden. Die Aktien sind somit ab sofort im Marktsegment "Dritter Markt", einer börsenregulierten Multilateral Trading Facility, handelbar. Der fortlautende Handel (Fließhandel) wird durch die Frankfurter ICF BANK AG gewährleistet. Dabei wurde der Referenzpreis des Going Public auf 17,50 Euro pro Aktie festgelegt.



Insgesamt wurden 2.351.590 Namensaktien des griechischen Unternehmens in den Handel einbezogen. Der indikative Börsenwert - basierend auf dem Referenzpreis - liegt somit bei knapp über 41 Millionen Euro. Der Streubesitz der Aktien beläuft sich auf 23,56%.



Unterstützt wurde der Börsengang durch die Münchner Investment Boutique Capital Lounge GmbH (www.capitallounge.net), einem Unternehmen der Signature AG Unternehmensgruppe, die von nun an auch als Capital Market Coach des Emittenten fungiert.



Weitere Informationen über das Unternehmen können über den Bereich "Investor Relations" der Unternehmenswebsite (www.wep-sa.com) abgerufen werden.



Ioannis Sompolos, CEO der World Excellent Products S.A., über den Börsengang seines Unternehmens: "Der Hauptgrund für den Börsengang ist, dass wir Zugang zu den Finanzmärkten haben wollen. Wir haben großes Vertrauen in unsere Fähigkeiten und wir möchten die Möglichkeit haben, unseren Business Case den Märkten und seinen Investoren zu präsentieren. Unser Berater ist die Capital Lounge, ein Unternehmen mit Sitz in München mit großer Erfahrung im Going-Public-Prozess und darüber hinaus. Wir waren sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit und ich kann dieses Setup jedem Unternehmen empfehlen, das eine starke Geschäftsidee hat, um sich dem Markt zu präsentieren.



Über die World Excellent Products S.A. (WEP): WEP ist ein Unternehmen, das sich mit der Standardisierung und dem Export von hochwertigen, gesunden und ernährungsphysiologisch hochwertigen Lebensmitteln beschäftigt. Dabei steht die Erweiterung des aktuellen Produktportfolios um weitere Produkte, die hauptsächlich auf dem griechischen Markt produziert werden, im Vordergrund. Aktuell gehört das hochwertige Olivenöl "5olive" zu den Lead-Produkten der Gesellschaft. Die erste Stufe der neuen Produkte besteht aus Honig, Gewürzen und Tomatenprodukten. Darüber hinaus sollen Produkte, die in anderen Ländern produziert werden, in den Produktmix aufgenommen werden. Grundvoraussetzung ist hierbei immer, dass alle Produkte, die in das WEP-Portfolio aufgenommen werden, "Spitzenqualität" und ein echten "Mehrwert" für die Verbraucher bieten.



Kontakt für Rückfragen:



World Excellent Products S.A. 2 Kapetan Agra St. 57009 Kalochori (Thessaloniki) Griechenland



Ansprechpartner: Ioannis SOMPOLOS Telefon: +30 2310 751 379 Email: i.sompolos@wep-sa.com



(Ende)



Aussender: World Excellent Products S.A. | WEP S.A. Adresse: 2 Kapetan Agra St. | P.O. Box 1025, 570 09 Kalochori Land: Griechenland Ansprechpartner: Ioannis Sompolos Tel.: +49 30 2310 751 379 E-Mail: i.sompolos@wep-sa.com Website: www.wep-sa.com



ISIN(s): GRS519001002 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1536320400219



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 07, 2018 07:40 ET (11:40 GMT)