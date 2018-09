Eigentlich ließ sich das bisherige Kursgeschehen in der Continental-Aktie seit Anfang 2015 in einer groben Seitwärtsphase beschreiben, die zwischen 161,00 und grob 234,25 Euro ihre Grenzen gehabt hatte. Obwohl ein kurzfristiger Ausflug zu Beginn dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von 257,40 Euro stattfand, brachen die Kursnotierungen nur wenig später wieder ein und setzten auf den 200-Tage-Durchschnitt zurück. Nur wenig später wurde auch diese Unterseite zur verlassen und dabei eine größere SKS-Formation aktiviert. Das drückt die Notierungen anschließend auf den Support aus Sommer letzten Jahres um 187,20 Euro weiter abwärts. Doch der schwelende Handelskonflikt mit den USA veranlasste Investoren Automobilwerte massiv aus ihren Depots zu entfernen und führte zu einem regelrechten Kurssturz sogar unter die bisherige Handelsspanne von 161,00 Euro. Damit dürften nun aber die Oktobertiefststände aus 2014 in den Fokus rücken ...

