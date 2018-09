Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 89 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie sei der aussichtsreichste unter denjenigen europäischen Pharmawerten, die als Halteposition eingestuft werden, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Bis die Unsicherheiten in Hinblick auf Glyphosat beseitigt seien, bleibe Bayer aber mit starken Unsicherheiten behaftet./mf/ag Datum der Analyse: 07.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-09-07/14:20

ISIN: DE000BAY0017