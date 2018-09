Heilbronn (ots) - Der Vize-Fraktionschef der Grünen, Konstantin von Notz, wirft Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen die Verbreitung kruder Verschwörungstheorien vor. Von Notz sagte der "Heilbronner Stimme" (Samstag): "Die neuerlichen Versuche von Hans-Georg Maaßen, die Vorkommnisse in Chemnitz zu beschönigen, sind auch vor dem Hintergrund eines insgesamt doch recht klaren Bildes, das sich durch eine Vielzahl an Videomaterial und journalistischen Beschreibungen ergibt, einfach grotesk. Bislang handelt es sich bei den Aussagen des BfV-Präsidenten um kaum mehr als krude Verschwörungstheorien." Der Grünen-Politiker fügte hinzu: "Herr Maaßen wäre gut beraten, seine Aussagen, die einen erneuten Frontalangriff auf Kanzlerin Merkel darstellen, mit Fakten zu untermauern."



