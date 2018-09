Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2059 Pence belassen. Mit dem Eintritt von Singapur Airlines in die "Worldwide by easyJet"-Allianz böten die Briten ihren Kunden nun auch Ziele in Südostasien, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Airline dieser Qualität steigere zudem generell den Wert der Allianz./ag/edh Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-09-07/14:32

ISIN: GB00B7KR2P84