Personaldienstleister Adecco setzt auf Freiberufler, Sankyo liefert Substanz aus der Spielhölle und ein Fonds hofft weiter auf boomenden Konsum und Wachstum in den USA - etwa mit Amazon. Die Anlagetipps der Woche.

Aktientipp 1: Adecco - Mit Freiberuflern verdienen

Investitionen in neue digitale Angebote und einmalige Aufwendungen für den Konzernumbau dürften den Gewinn des Personaldienstleisters Adecco dieses Jahr drücken. Mit Verlusten von mehr als 30 Prozent binnen eines Jahres haben Adecco-Aktien dies aber schon weitgehend vorweggenommen. Bei Notierungen um 50 Euro sind die Anteile des Schweizer Personalvermittlers nun ein antizyklisches Investment.

Mit seinen neuen Plattformen Adia und Vettery ist Adecco gut im wachsenden Onlinegeschäft vertreten. Im Umsatz macht sich dies schon bemerkbar, er dürfte in diesem Jahr erstmals mehr als 24 Milliarden Euro erreichen. Da immer mehr Vermittlungen automatisiert ablaufen und dies weniger Aufwand bedeutet, dürfte ab 2019 auch der Gewinn wieder zulegen. Mit der Übernahme der amerikanischen General Assembly erweitert Adecco das Geschäft mit digitaler Ausbildung.

Eine große Chance besteht bei der Vermittlung von Freiberuflern. In den USA arbeitet jeder zweite Studienabsolvent als Freelancer. Projektarbeit, Teilzeit und Selbstständigkeit sind weltweit auf dem Vormarsch. Adecco schätzt, dass der Vermittlungsmarkt hier dreimal so groß ist wie der für klassische Zeitarbeit. Und er steht erst am Anfang, da in den meisten Ländern die Sozialsysteme (Versicherungen, Rentenkassen) sich auf diesen Wandel noch gar nicht eingestellt haben. Mit dem Softwarekonzern Microsoft hat Adecco die Plattform Yoss entwickelt, die Freelancer mit großen Unternehmen zusammenbringt. In Frankreich, dem wichtigsten Einzelmarkt von Adecco, ist Yoss gestartet. Weitere europäische Länder folgen dieses Jahr.

Aktientipp 2: Bucher - Erfolg made in Switzerland

Das Schweizer Traditionsunternehmen Bucher hat aus dem schwankungsreichen Geschäft mit Spezialmaschinen eine langfristige Wachstumsstory gemacht. Wenn Bucher, wonach es aussieht, in diesem Jahr erstmals drei Milliarden Franken Umsatz erzielt, wären das 50 Prozent mehr als noch im Jahr 2010. In der gleichen Zeit verdoppelte sich der Nettogewinn, die Bilanz besteht mittlerweile zur Hälfte aus Eigenkapital.

Das Erfolgsgeheimnis ist ein cleverer Mix aus vier Geschäftsschwerpunkten, in denen Bucher jeweils führend ist und deren Entwicklung unabhängig voneinander abläuft. In der Sparte Hydraulik (Pumpen, Motoren, Ventile) profitiert Bucher derzeit von der lebhaften Bautätigkeit in China; durch die Übernahme des Aggregatherstellers Wuxi Deli erweitert Bucher seine Position in diesem aussichtsreichen Markt. Die Nachfrage nach Fahrzeugen für Straßenreinigung und Müllentsorgung wird vom weltweiten Infrastrukturboom befördert. Bei Maschinen zur Herstellung von Glasbehältnissen kommt Bucher der Trend zugute, dass Nahrungsmittel, Kosmetik oder Arzneimittel zunehmend in Glas verpackt werden. Weltweit stammen 40 Prozent aller Glasbehältnisse aus Maschinen von Bucher - pro Jahr 115 Milliarden Stück. In der Agrartechnik bekommt Bucher zwar die rigide Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu spüren. Dafür sind im Hauptabsatzgebiet Europa die Preise für Milch und Fleisch stabil. Bucher rechnet deshalb mit gutem Absatz von Erntemaschinen und Fütterungstechnik. Im ersten Halbjahr kamen hier 13 Prozent mehr neue Aufträge herein.

Aktientipp 3: Sankyo - Substanz aus der Spielhölle

Glücksspiel ist in Japan seit 1907 verboten. Ausgenommen sind nur Pferdewetten und Pachinko. Hier versuchen die Spieler an speziellen Maschinen, kleine Metallkugeln mit einem Hebel in das richtige Loch zu steuern. Klappt das, gewinnen sie neue Kugeln, die sie eintauschen können - nicht gegen Yen, sondern gegen Sachpreise. Neun Millionen Japaner spielen in landesweit noch gut 10 000 Spielhallen regelmäßig. Führender Hersteller von Pachinko-Maschinen ist Sankyo.

Weil der Staat im Kampf gegen die Spielsucht die Daumenschrauben anzieht, ging es mit der Branche in den vergangenen Jahren steil bergab. Um das Spiel unattraktiver zu machen, wurden unlängst die Gewinnchancen limitiert. Seit 2007 machten per saldo 2500 Spielhallen dicht. Das traf Sankyo hart. Der Umsatz schrumpfte seither um gut 60 Prozent. Allerdings blieb das Unternehmen über all die Jahre profitabel, erzielte positive freie Mittelzuflüsse und kürzte die Dividende nicht. Ausschüttungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...