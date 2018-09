was Donald Trump von weiterhin steigenden Zinsen in den USA hält, hat er die Welt bereits mehrfach wissen lassen: Nichts. Steigende Zinsen sind nach Ansicht des Präsidenten überflüssig, denn eine Normalisierung der Zinsen würde die US-Wirtschaft ohne Not bremsen.

Aus Sicht der Federal Reserve Bank stellt sich die Lage ganz anders dar. Der von Donald Trump nominierte Präsident, Jerome Powell, will den geldpolitischen Kurs seiner Vorgängerin fortsetzen und die Zinsen in den USA Schritt ... (Dr. Bernd Heim)

