Laut einem Experten bietet der Wirtschaftsstandort Deutschland optimale Voraussetzung für die Weiterentwicklung der KI. Man müsse nur investieren.

Der Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI) bietet nach Einschätzung des KI-Experten Jürgen Schmidhuber eine große Wirtschaftschance für den Maschinenbau in Deutschland. Kein Bereich der Welt sei so gut aufgestellt wie der deutschsprachige Raum zur Entwicklung der nächsten großen Welle der Künstlichen Intelligenz, sagte Schmidhuber nach einer Diskussion mit der Spitze der Unionsfraktion am Freitag in Berlin. Dabei werde es um "die Welt der Maschinen, die jetzt intelligent werden" gehen.

Schmidhuber ist Professor und wissenschaftlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...