Die DZ Bank hat Facebook von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 200 auf 165 US-Dollar gesenkt. "Facebook wird viel Geld in Personal und IT in die Hand nehmen müssen, damit das verloren gegangene Vertrauen der Nutzer und der Politiker zurückgewonnen werden kann", schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er befürchtet Belastungen für die Profitabilität, hält die Maßnahmen aber für zwingend erforderlich./ag/bek

Datum der Analyse: 07.09.2018

ISIN US30303M1027

AXC0153 2018-09-07/14:59