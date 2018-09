BERLIN (Dow Jones)--Die Chancen von Unions-Fraktionsvize Ralph Brinkhaus auf den Vorsitz der Abgeordneten von CDU und CSU im Bundestag sind nur noch gering. Im Rahmen einer Vorstandsklausur der Unionsfraktion habe Bundeskanzlerin und CDU-Chef Angela Merkel deutlich gemacht, dass sie Amtsinhaber Volker Kauder bei der Wahl am 25. September vorschlagen werde, erklärte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Freitag in Berlin. Er selber stütze Kauder ebenfalls und habe dies auch in dessen Namen für Innenminister Horst Seehofer deutlich gemacht.

Sowohl Kauder als auch Brinkhaus (beide CDU) erklärten demnach während der Klausurtagung offiziell ihre Kandidatur für den Fraktionsvorsitz. Zu Brinkhaus' Gegenkandidatur sagte Kauder, solche Kandidaturen gehörten in einer Demokratie zur Normalität und er sehe sich dadurch nicht beschädigt.

