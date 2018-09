Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)-Inmitten von Meldungen über einen Ausstieg des chinesischen Mischkonzerns HNA bei der Deutschen Bank hat Vorstandschef Christian Sewing Katar als langfristigen Investor gepriesen. Bei einer deutsch-katarischen Wirtschaftskonferenz in Berlin lobte er das Emirat als überragenden Partner und geduldigen Investor. "Es ist so wichtig, dass man langfristig gute Partner hat - wie eben auch Katar", sagte Sewing. Der Golfstaat besitzt rund 6 Prozent an der Bank.

Nach einem Bericht des Wall Street Journal steht HNA wegen Drucks der chinesischen Führung vor dem Ausstieg bei Deutschlands größtem Geldhaus. Der Konzern hält 7,6 Prozent der Stimmrechte an dem Kreditinstitut.

