Wien (www.fondscheck.de) - Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf Hedgefonds, meldet der Vermögensverwalter Feri, so die Experten von "FONDS professionell".Die Produkte würden derzeit insgesamt 3,4 Billionen US-Dollar verwalten - das sei mehr als je zuvor. Nach 31,7 Milliarden Dollar im Jahr 2017 seien im ersten Halbjahr des laufenden Jahres weltweit weitere fünf Milliarden Dollar netto neu in UCITS- und Offshore-Fonds geflossen. "Viele Pensionseinrichtungen und Versorgungswerke erhalten nach und nach ihr Kapital aus vormals gut verzinsten Anleihen zurück. Da eine Wiederanlage an den Rentenmärkten aufgrund der niedrigen Zinsen nicht in Frage kommt, fließen diese Mittel nun stärker denn je in alternative Investments", sage Marcus Storr, Leiter des Hedgefonds-Bereichs bei Feri. ...

