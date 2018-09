- Termine vom 10. bis 16. September - === M O N T A G, 10. September 2018 *** 01:50 JP/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 03:30 CN/Verbraucherpreise August 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 5 Monate, Genf *** 07:45 MC/Hannover Rück SE, PK beim Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo 10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Beginn mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche SE *** 10:30 GB/BIP Juli *** 10:30 GB/Industrieproduktion Juli *** 10:30 GB/Handelsbilanz Juli 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September 10:30 DE/IW Köln, PK zum Thema: "Pflegenotstand - so viele Fachkräfte fehlen wirklich", Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juli 12:00 DE/SPD-Generalsekretär Klingbeil, PK nach Sitzung der Parteispitze, Berlin 13:30 DE/CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, PK nach Sitzung der Parteispitze, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Albany Chamber of Commerce D I E N S T A G, 11. September 2018 08:00 DE/Fintech Group AG, Ergebnis 1H, Frankfurt 10:00 DE/Bundestag, Beginn 1. Lesung des Budgetentwurfes 2019, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten August *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt M I T T W O C H, 12. September 2018 *** 07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 2Q, A Coruna 07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 1H, Bonn 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H, Grünwald *** 09:00 DE/Bundestag, Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 09:00 EU/Kommissionspräsident Juncker, Rede zur Lage der Union, Straßburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise August *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 19:00 US/Apple Inc, Präsentation neuer Produkte, Cupertino *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage September - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 13. September 2018 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August, Frankfurt *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1H, Berlin 07:40 DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 3Q, Halle/Westfalen *** 08:00 DE/Verbraucherpreise August (endgültig) 10:00 DE/Bitkom und Bundesamt für Verfassungsschutz, Vorstellung einer Studie zur Industriespionage, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 14:00 DE/Verbraucherzentrale Bundesverband, Fachtagung "3 Jahre Dieselgate", Berlin *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Verbraucherpreise August *** 14:30 US/Realeinkommen August 18:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Mississippi Council of Economic Education, Jackson 22:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose F R E I T A G, 14. September 2018 *** 04:00 CN/Industrieproduktion August *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August 15:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Northeast Indiana Regional Economic Forum, Fort Wayne *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August *** 16:00 US/Lagerbestände Juli *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (1. Umfrage) - LT/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach Litauen, u.a. Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs von Litauen, Estland und Lettland, Wilna - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (S&P), European Union (Moody's), Finnland (S&P), Luxemburg (S&P), Mazedonien )S&P), Montenegro (S&P), Österreich (S&P), Polen (Moody's), Portugal (S&P), Zypern (S&P) S A M S T A G, 15. September 2018 10:00 DE/CSU, Parteitag, München - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 16. September 2018 18:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK vor dem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Kurz, Berlin ===

