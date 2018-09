- Termine vom 17. bis 21. September - === M O N T A G, 17. September 2018 10:00 DE/ifo-Präsident Fuest, PK zum Grundsteuer-Gutachten, Berlin *** 11:00 DE/EZB-Direktor Coeure, Rede bei der DIW-Veranstaltung "Forward guidance and policy normalisation", Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen D I E N S T A G, 18. September 2018 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** - KP/Gipfeltreffen Nord- und Südkorea (bis 20.9.), Pjöngjang M I T T W O C H, 19. September 2018 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (September) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juli/August 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil in Sachen "Zensus 2011", Karlsruhe *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juli *** 10:30 GB/Verbraucherpreise August *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/VöB, PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats D O N N E R S T A G, 20. September 2018 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht September mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 1H (08:15 Telefonkonferenz), Berlin *** 09:30 EU/Informelles Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, 15:00 PK, Salzburg *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Herbst-PK, Düsseldorf 13:00 DE/ifo, PK zum Gutachten zur möglichen EU-Digitalsteuer, München *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 DE/Eröffnung Messe IAA Nutzfahrzeuge (bis 27.9.), Hannover *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone September (Vorabschätzung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August 17:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Europa-Rede bei der Stiftung für Ordnungspolitik, Freiburg *** - FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten, Paris F R E I T A G, 21. September 2018 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit September (1. Veröffentlichung) *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (S&P), Griechenland (Moody's), Kroatien (S&P), Lettland (S&P), Malta (S&P), Montenegro (Moody's), Norwegen (S&P und Fitch), Österreich (DBRS), Schweiz (Fitch), Spanien (S&P) ===

