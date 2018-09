Smilegate Entertainment hat offiziell die Details der Weltmeisterschaft seines Ego-Shooter-Spiels CROSSFIRE, 'CROSSFIRE STARS 2018 Grand Finals (CFS 2018)', bekannt gegeben. Das Turnier findet in Taicang und Nanjing, China vom 4. Dezember bis 9. Dezember 2018 statt.

Die Vorrunde der CFS 2018 Grand Finals, inklusive Viertelfinale und Halbfinale findet vom 4. bis 6. Dezember im VSPN Studio, Taicang China statt. Eine erwähnenswerte Änderung des diesjährigen Turniers sind die Vergrößerung der teilnehmenden Teams; vom vorherigen Jahr mit 12 zu diesem Jahr mit 16 Teams. Eine weitere erwähnenswerte Änderung ist, dass ein ägyptisches Team zum ersten Mal in der Geschichte des CFS teilnehmen wird.

Mit verschiedenen professionellen Teams, die auf der ganzen Welt starke Leistungen zeigen, Smilegate lädt respektive 3 Teams aus China, 2 Teams aus den Philippinen, Brasilien, Vietnam und 1 Team aus Nordamerika, Europa, Ägypten, Indonesien, Russland und Südamerika ein. Es wird außerdem einen weiteren Platz für Zweitplatzierte aus Nordamerika und Europa geben, bei dem beide Teams in einem Wildcard-Match gegeneinander antreten, um den endgültigen Teilnehmer des Turniers festzustellen.

Das lang ersehnte Grand Final Match findet im Nanjing Jugend Olympischer Sports Park am 9. Dezember statt. Der interessanteste Aspekt dieses Jahres Turniers ist, ob China wieder dominieren kann und Weltmeister für das 7. aufeinanderfolgende Mal wird oder ob professionelle Teams von anderen Regionen so stark sein werden und das erste Mal in der Geschichte des CFS Weltmeister werden.

Der Preispool für dieses Turnier wird noch entschieden, allerdings wird ein zusätzlicher Preispool vom chinesischen eSports Fond dem CFS Grand Finals Preispool hinzugefügt.

Das CFS 2018 Grand Final wird das 7. der CFS, das renommierteste eSport-Turniers basierend auf CROSSFIRE sein. CROSSFIRE ist eines der meistgespielten Ego-Shooter-Spiele in der Welt, mit 660 Millionen registrierten Spielern und 8 Millionen wiederkehrenden Nutzern. Außerdem, die CFS 2017 Grand Finals hatten Zuschauerzahlen von 38 Millionen während des Turniers.

"Die CFS 2018 Grand Finals ändern sich durch das Vorstellen von 16 teilnehmenden Teams. Das Turnier ist wahrhaftig global mit zum ersten Mal einem aus der MENA-Region teilnehmenden Team" sagte Brady Yeo, Head of CROSSFIRE eSports in Smilegate Entertainment. "Wir werden unser Bestes geben, um ein spektakuläres CFS Turnier vorzubereiten."

Weitere Details zu den CFS 2018 Grand Finals können auf der offiziellen Webseite (http://www.crossfirestars.com/) gefunden werden.

