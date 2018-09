=== S A M S T A G, 8. September 2018 *** 04:00 CN/Handelsbilanz August *** 09:30 EU/Fortsetzung Informeller Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (13:00 PK), Wien - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Reise in die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Skopje - GR/Ministerpräsident Tsipras, jährliche Rede zur wirtschaftlichen Lage des Landes auf der Handelsmesse von Thessaloniki S O N N T A G, 9. September 2018 *** 14:30 MC/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo - SE/Wahlen zum Schwedischen Reichstag M O N T A G, 10. September 2018 *** 01:50 JP/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 03:30 CN/Verbraucherpreise August 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 5 Monate, Genf *** 07:45 MC/Hannover Rück SE, PK beim Rendez-Vous de Septembre, Monte Carlo 10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Beginn mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche SE *** 10:30 GB/BIP Juli *** 10:30 GB/Industrieproduktion Juli *** 10:30 GB/Handelsbilanz Juli 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September 10:30 DE/IW Köln, PK zum Thema: "Pflegenotstand - so viele Fachkräfte fehlen wirklich", Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Juli 12:00 DE/SPD-Generalsekretär Klingbeil, PK nach Sitzung der Parteispitze, Berlin 13:30 DE/CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, PK nach Sitzung der Parteispitze, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 17:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Albany Chamber of ommerce - EU/Handelskommissarin Malmström und US-Chefunterhändler Lighthizer, Beginn von Handelsgesprächen, Brüssel ===

