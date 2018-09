Washington - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im August in robuster Verfassung gezeigt. Die Zuwächse bei der Beschäftigung und bei den Löhnen übertrafen die Erwartungen von Experten und die Arbeitslosenquote blieb weiter niedrig, wie aus am Freitag in Washington veröffentlichten Daten des US-Arbeitsministeriums hervorgeht. Experten sehen nun für die US-Notenbank Fed endgültig den Weg frei für eine Leitzinsanhebung noch in diesem Monat.

Ausserhalb der Landwirtschaft seien 201 000 Stellen hinzugekommen, teilte das Ministerium mit. Analysten hatten im Mittel mit 190 000 neuen Jobs gerechnet. Allerdings wurde der Aufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 50 000 Stellen nach unten korrigiert. Der US-Dollar ...

